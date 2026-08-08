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Стало известно, кто заменит Листунову и Мельникову на чемпионате Европы — 2026

Стало известно, кто заменит Листунову и Мельникову на чемпионате Европы — 2026
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Олимпийских чемпионок (2020) в командном первенстве по спортивной гимнастике Викторию Листунову и Ангелину Мельникову, а также чемпионку России Анну Калмыкову на чемпионате Европы – 2026 заменят Алёна Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главного тренера сборной Дмитрия Андреева.

Ранее стало известно, что три российские гимнастки не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе из-за невыдачи им виз для въезда в Хорватию. Официальной причиной, по словам Федерации гимнастики России, стало отсутствие предоставленных обоснований цели и условий предполагаемого пребывания в стране. Европейское первенство стартует 13 августа.

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