Стало известно, кто заменит Листунову и Мельникову на чемпионате Европы — 2026

Олимпийских чемпионок (2020) в командном первенстве по спортивной гимнастике Викторию Листунову и Ангелину Мельникову, а также чемпионку России Анну Калмыкову на чемпионате Европы – 2026 заменят Алёна Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главного тренера сборной Дмитрия Андреева.

Ранее стало известно, что три российские гимнастки не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе из-за невыдачи им виз для въезда в Хорватию. Официальной причиной, по словам Федерации гимнастики России, стало отсутствие предоставленных обоснований цели и условий предполагаемого пребывания в стране. Европейское первенство стартует 13 августа.