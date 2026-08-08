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Российский пловец — о неудаче в эстафете на открытой воде: хорошо, что не проиграл девочке

Российский пловец — о неудаче в эстафете на открытой воде: хорошо, что не проиграл девочке
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Российский пловец Владимир Муратов, занявший пятое место в смешанной эстафете на открытой воде на чемпионате Европы — 2026, высказался о результате команды.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Командные соревнования. Открытая вода 4х1500 м
08 августа 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
Италия
3
Венгрия

«Пятые ушли, нормально выступили. Заходил на свой этап, когда мы шли пятыми-шестыми, хорошо, что я не проиграл девочке и не стал шестым. Если серьёзно: когда я уже начинал, перед стартом моего этапа я видел, что мы все уже далеко от лидеров и от первых команд.

В целом было бы нереалистично рассчитывать на первую тройку, но я делал максимально возможное, чтобы догнать команду Франции. Всё равно не думаю, что сильно сократил разрыв, но тем не менее отработал эту дистанцию ровно так же, как я бы сейчас проплыл в бассейне, просто от и до, несмотря ни на что. Неважно, сколько впереди, догонять или нет, сколько сзади, я просто плыл максимально и бился», – передаёт слова Муратова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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