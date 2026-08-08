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Пловец Муратов — о ЧЕ в Париже: питание для русского человека непривычное

Пловец Муратов — о ЧЕ в Париже: питание для русского человека непривычное
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Российский пловец Владимир Муратов после участия в чемпионате Европы в Париже заявил, что все условия на турнире были отличными, кроме непривычного питания.

– Как сегодня Сена, да и в целом на турнире? Как оцените по итогу условия проведения чемпионата Европы?
– Я считаю, тоже пять с минусом. Есть небольшие проблемы с питанием. Но тут, наверное, дело не в том, что оно плохое, а в том, что для русского человека оно непривычное. Остальные сборные спокойно завтракают тем, что есть, но нам бы хотелось что-то более привычное. На это указывали и другие спортсмены. А в остальном условия воды и проведения соревнований отличные.

Огромное количество волонтёров, приветливых, дружелюбных, помогают во всём. Я не раз подходил к ним с просьбами, узнать что-то по расписанию — каждый с удовольствием отвечал, все хорошо знают английский, желают удачи, говорят приятные слова. За это огромный респект организации, – передаёт слова Муратова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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