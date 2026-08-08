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Не завоевавший ни одной медали на ЧЕ-2026 пловец Муратов поставил себе пять с минусом

Не завоевавший ни одной медали на ЧЕ-2026 пловец Муратов поставил себе пять с минусом
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Российский пловец Владимир Муратов, не завоевавший медалей на чемпионате Европы — 2026 в Париже, дал оценку своему выступлению на соревнованиях.

«Оценка за этот старт будет, вероятно, пять с минусом. Конечно, многие комментаторы сейчас скажут, что могли бы лучше. Но если брать конкретно меня, я считаю, что отработал на пятёрку с минусом. На трёх километрах была грубейшая ошибка, за которую мне нет оправдания: я начинал первым, а потом спустя сто метров был уже чуть ли не последним. Вот об этом я правда сожалею и буду исправлять. Мог быть в финале, поэтому и ставлю пять с минусом.

А сегодняшнюю дистанцию я отработал максимально, на все силы, которые оставались и даже не оставались. Каждую дистанцию я проплыл на 110% своих физических возможностей, выложился полностью, настраивался на каждый старт как на последний. И в плане стратегии на 5 км – первый круг, первый раунд (3 км) на 1500-метровке, я прошёл всё просто великолепно», – передаёт слова Муратова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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