Российский пловец Муратов рассказал об общении с иностранцами на ЧЕ в Париже

Российский пловец Владимир Муратов признался, что тепло общался с иностранными спортсменами на чемпионате Европы в Париже.

– Вы успели пообщаться с кем-то из спортсменов?

– В первый день, после 10 километров, я пошёл восстанавливаться, и одновременно со мной пошёл Грегорио Пальтриньери, а также ещё два-три сильных итальянца. Я подошёл к Пальтриньери, просто поспрашивал.

Честно говоря, это, наверное, первый спортсмен, которого я вообще узнал на международной арене, после Майкла Фелпса. Сколько лет уже он выступает. Насколько я помню, мой тренер участвовал с ним в одних соревнованиях, когда тренер уже заканчивал карьеру, а Грегорио только начинал. И вот тогда он «погнал» моего тренера, видимо, он так расстроился, что после этого и завершил карьеру.

– Вы тепло пообщались?

– Конечно. Все сборные относятся к нам тепло, никто плохих слов в нашу сторону не говорил. Мне очень понравилась атмосфера на этих соревнованиях, здесь абсолютно всё понравилось, – передаёт слова Муратова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.