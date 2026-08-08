Россиянин Муратов — о Париже: город великолепный, есть проблемы, но у кого их нет

Российский пловец Владимир Муратов после участия в чемпионате Европы в Париже выразил восхищение городом проведения турнира.

«Если честно про Париж, то город правда красивый, великолепный. Архитектура просто великолепная. Я успел посмотреть пол-Парижа до своих дистанций – у нас было три дня, понаделал фотографий.

А потом уже не гулял, потому что времени не было, да и не за этим приехал, не отдыхать. Конечно, у города есть проблемы, но у кого их нет», – передаёт слова Муратова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сам Муратов не смог завоевать на турнире ни одной медали, но поставил своему выступлению пять с минусом.