Пловец Муратов рассказал о влиянии течения Сены в Париже на заплывы чемпионата Европы

Российский пловец Владимир Муратов рассказал, как течение реки Сены в Париже влияет на заплывы на открытой воде в рамках чемпионата Европы – 2026.

– Насколько влияет течение? Иностранцы много об этом говорят, что оно мешает.

– Сегодня я ощутил прямо хорошее течение. Возможно, не такое, как было тут на Олимпийских играх, но обратно, когда плыл во время сужения под мостом, посмотрел направо – а я продвигаюсь очень медленно, и течение было заметно.

Также, когда проходил два поворотных буя, которые близко на той стороне, меня сдувало немного во внешнюю сторону, я тоже это ощутил. Сначала подумал, что показалось, а потом оказалось, что течение появилось, но оно было совсем не критичным, и не думаю, что оно сегодня как-то повлияло на результат, – просто дополнительный фактор.

– Вы же делаете круг как против течения, так и по течению? Как проще?

– Естественно, проще плыть по течению – оно даёт дополнительную скорость. Но сегодня, когда плыл по течению, вообще ничего не заметил, потому что и по течению, и против, и поперёк я бы плыл максимально, – передаёт слова Муратова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.