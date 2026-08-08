Тренер сборной России выделил позитивные моменты ЧЕ, где россияне остались без медалей

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев назвал позитивные моменты с чемпионата Европы в Париже.

«Самый позитивный момент – это Катя Сорокина, её выступление. Она очень достойно себя показала на этом чемпионате Европы: везде в топ‑7, сегодня тоже отличное проплывание, отличная борьба. Так что Катя, так сказать, показала себя во всей красе. Настя Саратова порадовала, для неё это был второй старт на открытой воде в жизни, и сразу девятое место на чемпионате Европы. Это достойный результат, очень достойный.

Полина Козякина – юниорка, стала лучшей юниоркой на своих дистанциях по итогам шести дней первенства Европы. Да, очень достойный результат. Можно сказать, что мы заняли пятое место в общем командном зачёте. Положительно и то, что мы обогнали испанцев – у них действительно крепкая команда, очень сильная девочка Мартинес. И мы смогли занять пятое место», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.