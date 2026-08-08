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Тренер сборной России рассказал о недомоганиях у спортсменов после заплывов в Сене

Тренер сборной России рассказал о недомоганиях у спортсменов после заплывов в Сене
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал о незначительном недомогании у спортсменов после заплывов в Сене в рамках чемпионата Европы — 2026.

– Ни у кого не было проблем после глотания воды? Никого не тошнило?
– У нас, в принципе, всё прошло в штатном порядке. Было несколько позывов и недомоганий, если так можно сказать, но медицинский штаб справился отлично, и мы быстро это нейтрализовали. Так что у ребят всё хорошо, сегодня состояние у каждого в порядке.

– Это именно из‑за воды, из‑за того, что глотали?
– Здесь можно только гадать, потому что качество воды каждый раз присылают хорошее. Один, два, три человека — это не показатель того, что проблема в воде. Может быть, столовая, немытые руки и так далее.

– То есть это было пищевое отравление?
– Это не было сильным отравлением. Всё хорошо, медицинский штаб очень быстро привёл всех в чувство, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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