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Тренер сборной России объяснил неудачное выступление на ЧЕ нехваткой опыта

Тренер сборной России объяснил неудачное выступление на ЧЕ нехваткой опыта
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал, что нехватка опыта стала причиной неудачного выступления на чемпионате Европы в Париже.

«Если говорить про результаты у парней, то тут, к сожалению, всё в симбиозе получилось: и болезнь пришлась совсем не вовремя, и нехватка опыта. И мне очень жаль, что ребята, молодые парни и девчонки, пропустили огромное количество времени и не выступали на первенствах Европы и мира.

Первый старт сразу на взрослом уровне – это не то, как должно быть в подготовке к взрослым соревнованиям на открытой воде. Но из‑за отстранения это очень тяжёлое время пришлось на них», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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