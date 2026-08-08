Тренер сборной России объяснил неудачное выступление на ЧЕ нехваткой опыта

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал, что нехватка опыта стала причиной неудачного выступления на чемпионате Европы в Париже.

«Если говорить про результаты у парней, то тут, к сожалению, всё в симбиозе получилось: и болезнь пришлась совсем не вовремя, и нехватка опыта. И мне очень жаль, что ребята, молодые парни и девчонки, пропустили огромное количество времени и не выступали на первенствах Европы и мира.

Первый старт сразу на взрослом уровне – это не то, как должно быть в подготовке к взрослым соревнованиям на открытой воде. Но из‑за отстранения это очень тяжёлое время пришлось на них», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.