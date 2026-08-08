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Тренер сборной России — о питании спортсменов: борщ в Париж мы не повезём

Тренер сборной России — о питании спортсменов: борщ в Париж мы не повезём
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев высказался на тему питания на чемпионате Европы в Париже. Ранее спортсмены выражали недовольство едой во Франции, называя её непривычной.

«Мы ездим сюда не ради питания. Еда здесь может быть некомфортна, но всё есть, что нужно спортсменам: углеводы, белки – всего в большом количестве. То, что они привыкли есть борщ, извините, борщ мы сюда в Париж не повезём. Мы приехали не есть, мы приехали соревноваться. Всё необходимое у них есть. Я уже говорил: ребята хотели донести свои мысли иначе, как они мне признались, но донесли их очень криво и косо.

Так что еда нормальная. Я понимаю, что она непривычная, салаты из макарон или с чечевицей для нашего менталитета немножко непонятны. Но они не жалуются, они просто делятся эмоциями, что еда не такая, как у нас. К сожалению, информация не всегда правильно преподносится», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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