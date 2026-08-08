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Тренер сборной России рассказал, чего не хватает пловцам на открытой воде для успеха

Тренер сборной России рассказал, чего не хватает пловцам на открытой воде для успеха
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев ответил, что нужно российским пловцам для побед в этой дисциплине.

– С учётом того, что не хватает международных стартов, есть смысл участвовать в коммерческих заплывах, таких как заплыв через Босфор?
– Нет, это вообще ни о чём, это просто преодоление себя. А нам нужен контакт, нужны очень высокие скорости. Если нам не подходят даже внутренние турниры, на которых мы стараемся отработать тактику (она не всегда идентична той, что на отборе), и мы стараемся ввести что‑то новое для ребят, чтобы они попробовали полидировать, сделать сильный старт, потом отсидеться, потом снова быстрый финиш – тут много разных моментов, можно пройти без «кормёжки» и так далее.

Но нам нужно именно понимание международных скоростей на открытой воде, потому что мы знаем, как быстро они плавают «полторашку» в бассейне, но не понимаем, как быстро они плавают именно на открытой воде. И именно через опыт международных соревнований мы можем вырасти как спортсмены, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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