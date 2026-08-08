Тренер сборной России рассказал, чего не хватает пловцам на открытой воде для успеха

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев ответил, что нужно российским пловцам для побед в этой дисциплине.

– С учётом того, что не хватает международных стартов, есть смысл участвовать в коммерческих заплывах, таких как заплыв через Босфор?

– Нет, это вообще ни о чём, это просто преодоление себя. А нам нужен контакт, нужны очень высокие скорости. Если нам не подходят даже внутренние турниры, на которых мы стараемся отработать тактику (она не всегда идентична той, что на отборе), и мы стараемся ввести что‑то новое для ребят, чтобы они попробовали полидировать, сделать сильный старт, потом отсидеться, потом снова быстрый финиш – тут много разных моментов, можно пройти без «кормёжки» и так далее.

Но нам нужно именно понимание международных скоростей на открытой воде, потому что мы знаем, как быстро они плавают «полторашку» в бассейне, но не понимаем, как быстро они плавают именно на открытой воде. И именно через опыт международных соревнований мы можем вырасти как спортсмены, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.