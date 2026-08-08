Тренер сборной Беляев заявил, что называть пловца Степанова «позором нации» неправильно

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев не согласился с критикой в адрес Александра Степанова после его резонансных слов по поводу участия в чемпионате Европы в Париже.

– Главная цитата этих соревнований на открытой воде – это, конечно, слова Александра Степанова про Париж. Вы как тренер как реагировали на эту тему?

– Честно говоря, там немножко было вырезано из контекста. Он хотел донести в первую очередь, что он недоволен собой и своим результатом, и я с ним согласен – я тоже недоволен его результатом.

– Речь про его слова конкретно о городе – что в Париже «воняет», что по городу бегают крысы. Комментаторы в Сети не поняли таких слов от проигравшего спортсмена, который сам себя назвал «позором нации».

– Если бы было выложено полное интервью, а не вырванные фразы, это было бы корректнее. Называть себя «позором нации» не совсем правильно. Себя корить нужно, но ты не позор нации – просто результат не тот, который мы хотели видеть. Мы будем над этим работать. Но нужно и к себе относиться с уважением. Это Саша – если вы видели его интервью, вы всё понимаете: он так видит, он художник. Но нужно по‑другому относиться, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.