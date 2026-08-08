Украинка Нелли Чукановская стала чемпионкой Европы — 2026 в хай-дайвинге
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Украинская спортсменка Нелли Чукановская выиграла чемпионат Европы — 2026 в хай-дайвинге — прыжках с вышки 20 м. Она показала результат 324,70 балла.
Серебряную медаль завоевала итальянка Элиза Косетти, получившая от судей 297,20 балла. Тройку призёров замкнула представительница Германии Майке Элена Хальбиш — её сумма баллов составила 292,15.
Россиянки в данном виде соревнований участия не принимали.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Хай-дайвинг
Женщины. Вышка 20 м
08 августа 2026, суббота. 14:56 МСК
Окончено
1
Нелли Чукановская
Украина
324.70
2
Элиза Косетти
Италия
297.20
3
Майке Элена Хальбиш
Германия
292.15
Хай-давинг. Чемпионат Европы — 2026. Женщины
1. Нелли Чукановская (Украина) — 324,70.
2. Элиза Косетти (Италия) — 297,20.
3. Майке Элена Хальбиш (Германия) — 292,15,
4. Морган Геркулано (Швейцария) — 281,50.
5. Ирис Шмидбауэр (Германия) — 271,05.
6. Маделин Байон (Франция) — 244,20.
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