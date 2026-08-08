Украинка Нелли Чукановская стала чемпионкой Европы — 2026 в хай-дайвинге

Украинская спортсменка Нелли Чукановская выиграла чемпионат Европы — 2026 в хай-дайвинге — прыжках с вышки 20 м. Она показала результат 324,70 балла.

Серебряную медаль завоевала итальянка Элиза Косетти, получившая от судей 297,20 балла. Тройку призёров замкнула представительница Германии Майке Элена Хальбиш — её сумма баллов составила 292,15.

Россиянки в данном виде соревнований участия не принимали.

Хай-давинг. Чемпионат Европы — 2026. Женщины

1. Нелли Чукановская (Украина) — 324,70.

2. Элиза Косетти (Италия) — 297,20.

3. Майке Элена Хальбиш (Германия) — 292,15,

4. Морган Геркулано (Швейцария) — 281,50.

5. Ирис Шмидбауэр (Германия) — 271,05.

6. Маделин Байон (Франция) — 244,20.