Мельникова — о непопадании на чемпионат Европы: спорт теряет ценность от популизма

Олимпийская чемпионка в командном первенстве и двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, как перенесла новость о невыдаче ей визы в Хорватию для участия в чемпионате Европы — 2026. Спортсменка пропустит европейское первенство, которое стартует 13 августа.

«Я сегодня в зале была, заключительная тренировка, хотя тренировкой это сложно назвать. Сняли интервью, всем пожелала удачи, наметили ближайшие планы.

Новость восприняла довольно стойко, по-взрослому. Спортсмены давно стали заложниками политики, это надо понять и принять. Но при таких раскладах в последнее время в спорте, с такими условиями, скандалами, решениями, двусмысленными формулировками и приоритетами… Некоторые соревнования и медали уже не несут ту ценность, которая была у них раньше. Да и сам спорт теряет ценность от популизма. Поэтому и относиться стала более спокойно к спорту, к медалям, к победам.

Единственное — жаль своё потраченное время и здоровье. Пойдёт в копилку с очередным опытом», — написала Мельникова у себя в телеграм-канале.