Леон Маршан не выступит на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием на ЧЕ-2026

Четырёхкратный олимпийский чемпион 2024 года француз Леон Маршан пропустит заплывы на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы — 2026 из-за рецидива травмы бедра. Об этом сообщила Федерация плавания Франции. Ранее в одном из интервью пловец допускал, что не выступит на этих дистанциях на европейском первенстве. В конце июня француз снимался с одного из финальных заплывов на чемпионате Франции из-за боли в бедре.

Соревнования по плаванию на чемпионате Европы начнутся в понедельник, 10 августа. В них выступят российские спортсмены, принимающие в европейском первенстве участие в нейтральном статусе.