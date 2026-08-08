Каталин-Петру Преда стал чемпионом Европы в прыжках в воду с вышки 20 м, Истомин — 12-й

Российский хайдайвер Павел Истомин стал 12-м в прыжках в воду с вышки 20 метров на чемпионате Европы — 2026, получив от судей 203,90 балла. Победителем соревнований стал представитель Румынии Каталин-Петру Преда, прыжки которого судьи оценили в 411,60 балла.

Вторую ступень пьедестала занял итальянец Андреа Барнаба, набрав 386,00 балла. На третьей строчке турнирной таблицы расположился Гари Хант из Франции, он получил 382,50 балла.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. На данный момент у сборной России 13 медалей.