Каталин-Петру Преда стал чемпионом Европы в прыжках в воду с вышки 20 м, Истомин — 12-й
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Российский хайдайвер Павел Истомин стал 12-м в прыжках в воду с вышки 20 метров на чемпионате Европы — 2026, получив от судей 203,90 балла. Победителем соревнований стал представитель Румынии Каталин-Петру Преда, прыжки которого судьи оценили в 411,60 балла.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Хай-дайвинг
Мужчины. Вышка 20 м
08 августа 2026, суббота. 17:33 МСК
Окончено
1
Каталин-Петру Преда
Румыния
411.60
2
Андреа Барнаба
Италия
386.00
3
Гари Хант
Франция
382.50
Вторую ступень пьедестала занял итальянец Андреа Барнаба, набрав 386,00 балла. На третьей строчке турнирной таблицы расположился Гари Хант из Франции, он получил 382,50 балла.
Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. На данный момент у сборной России 13 медалей.
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