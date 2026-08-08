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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 8 августа 2026

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 8 августа 2026
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Сегодня, 8 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках девятого дня прошли соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. Российским спортсменам не удалось выиграть медалей.

Лидеры медального зачёта не изменились: первое место занимает сборная Италии, далее расположилась национальная команда Германии, а тройку замыкает сборная Великобритании. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 8 августа:

1. Италия — семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей.
2. Германия — семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.
3. Великобритания — шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.
4. Россия — пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.
5. Украина – две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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