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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 8 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 8 августа
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Сегодня, 8 августа, а Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках девятого дня ЧЕ прошли соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Результаты соревнований на 8 августа:

Плавание на открытой воде

Командные соревнования. Открытая вода 4х1500 м:

1. Юлия Аккерман, Изабель Гозе, Оливер Клемет, Флориан Велльброк (Германия) – 1:03.39,2.
2. Барбара Поццобон, Жиневра Таддеучи, Марселло Гвиди, Грегорио Пальтриньери (Италия) + 2,10.
3. Беттина Фабиан, Виктория Михальювари-Фаркаш, Криштоф Рашовски, Давид Бетлехем (Венгрия) + 3,20.

Хайдайвинг

Женщины. Вышка 20 м, третий-четвёртый раунды:

1. Нелли Чукановская (Украина) – 324,70.
2. Элиза Косетти (Италия) – 297,20.
3. Майке Элена Хальбиш (Германия) – 292,15.

Мужчины. Вышка 20 м, третий-четвёртый раунды:

1. Каталин-Петру Преда (Румыния) – 411,60.
2. Андреа Барнаба (Италия) – 386,00.
3. Гари Хант (Франция) – 382,50.

Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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