Начало прямой видеотрансляции второго дня чемпионата Европы по лёгкой атлетике

11 августа в 12:13 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция утренней сессии второго дня чемпионата Европы по лёгкой атлетике. Соревнование проходит на стадионе «Александр-Стэдиум» в Бирмингеме с 10 по 16 августа. Великобритания впервые принимает чемпионат Европы по лёгкой атлетике.

Смотрите чемпионат Европы по лёгкой атлетике здесь: Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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