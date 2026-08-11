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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 5. Вечерняя сессия
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:35 Мск
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2026: прямая трансляция второго дня (утро) начнется в 12:13

Начало прямой видеотрансляции второго дня чемпионата Европы по лёгкой атлетике
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11 августа в 12:13 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция утренней сессии второго дня чемпионата Европы по лёгкой атлетике. Соревнование проходит на стадионе «Александр-Стэдиум» в Бирмингеме с 10 по 16 августа. Великобритания впервые принимает чемпионат Европы по лёгкой атлетике.

Права на трансляцию чемпионата Европы по лёгкой атлетике — 2026 в России принадлежат Okko.
Смотрите чемпионат Европы по лёгкой атлетике здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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