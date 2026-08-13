Начало прямой видеотрансляции первого этапа велогонки «Арктическая гонка Норвегии» — 2026

13 августа в 17:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция первого этапа шоссейной велогонки по дорогам северной Норвегии «Арктическая гонка Норвегии» — 2026. Этап начнётся в Эвенесе, а завершится в Мюре. Протяжённость маршрута составит 181,7 км.

Программа «Арктической гонки Норвегии» 2026 года включает четыре этапа. Велогонка пройдёт с 13 по 16 августа. В соревновании участвуют 18 команд.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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