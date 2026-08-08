Егор Громадский стал чемпионом Европы по современному пятиборью

Российский спортсмен Егор Громадский выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле, Турция. Громадский набрал 1606 баллов.

Вторую ступень пьедестала занял представитель Венгрии Ботонд Тамаш, набравший 1599 баллов. Обладателем бронзовой медали стал итальянец Джорджио Малан (1592 балла).

Российские и белорусские спортсмены выступают на ЧЕ с национальной символикой, поскольку Международный союз современного пятиборья (UIPM) полностью снял с них ограничения и санкции в июле 2026 года.

Чемпионат Европы — 2026 по современному пятиборью в Стамбуле проводится с 3 по 9 августа.