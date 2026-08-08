Велогонщица Невядома-Финни обвинила соперниц в сговоре на «Тур де Франс»

Польская велогонщица Катажина Невядома-Финни (Canyon-SRAM) обвинила француженку Селию Жери (FDJ United-Suez), что та намеренно заблокировала её у барьеров перед решающей атакой Деми Фоллеринг (FDJ United-Suez).

«У подножия подъёма я была очень раздражена, потому что Жери намеренно прижала меня к барьерам, чтобы Фоллеринг увеличила свой отрыв. Она так сильно меня прижала, что мне пришлось перестать крутить педали. Если они хотят соревноваться, пусть соревнуются честно, а не пытаются зажать меня у ограждений. Считаю, что это по-детски. Честно говоря, я потеряла к ним всё уважение», — приводит слова Невядомы-Финни TNT Sports.

На пресс-конференции Катажина также прямо спросила у Селии: «Почему ты толкнула меня в барьеры? Это было частью плана?»

Восьмой этап «Тур де Франс» прошёл 8 августа по маршруту Систерон — Ницца. Фоллеринг атаковала за шесть километров до финиша и приехала к променаду Англичан с преимуществом в 17 секунд. Теперь в общем зачёте она опережает Невядому-Финни на восемь секунд.

Велоспорт. Восьмой этап женского «Тур де Франс» – 2026:

1. Деми Фоллеринг (Франция, FDJ United-Suez) – 4:02.39.

2. Элиза Лонго Боргини (Италия, UAE Team L’IMAD) +0,17.

3. Катажина Невядома-Финни (Польша, Canyon-SRAM) +0,17.

4. Кимберли Ле Корт (Маврикий, AG Insurance-Soudal) +0,38.