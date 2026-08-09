Эмиль Алиев единогласно переизбран президентом АМФР

Эмиль Алиев единогласно переизбран на пост президента Ассоциации мини-футбола России. Решение приняли 7 августа в Москве на отчётно-выборной конференции организации.

Алиев продолжит руководить АМФР ещё пять лет. Он занимает президентский пост с 2011 года и уже в четвёртый раз получает поддержку делегатов. Ранее его единогласно переизбирали в 2016, 2021 и 2026 годах. На конференции также определили состав вице-президентов и исполкома АМФР.

«Я благодарю коллег и делегатов конференции за доверие и поддержку. Прошедшее пятилетие стало одним из самых сложных, но в то же время продуктивных периодов в нашей истории. Мы достойно справились со всеми вызовами, накопили уникальный опыт и укрепили авторитет АМФР на всех уровнях. Сегодня заложен прочный фундамент для реализации новой стратегии развития. Наш успех напрямую связан с системной поддержкой ключевых партнёров: компаний «Норникель», «Спортмастер», «Гриппферон», «Таркетт» и «2К-Спорт». Также хочу отметить высокую эффективность нашего взаимодействия с Министерством спорта РФ, комитетом Государственной Думы по физической культуре и спорту, Российским студенческим спортивным союзом, Следственным комитетом, ФСИН и организацией «Динамо-32». Особая благодарность — руководителям наших региональных отделений. Именно это доверие и общие усилия вывели АМФР на новый виток развития, которые достойно продолжат славные традиции, заложенные основателем этой организации Семёном Николаевичем Андреевым. Ассоциация растёт не просто как структура, а как мощное объединение тысяч единомышленников по всей России», — приводит слова Алиева официальный телеграмм-канал АМФР.

Первым президентом ассоциации с 1992 года был её основатель Семён Андреев. В 2011-м он снял кандидатуру в пользу Алиева и стал почётным президентом организации. В работе конференции приняли участие представители регионов, партнёры, ветераны мини-футбола и сборной России.