София Ильтерякова выступит с тремя видами на ЧМ-2026 из-за травмы Арины Ковшовой

Действующая чемпионка Европы россиянка София Ильтерякова выступит с тремя видами на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2026 и сможет побороться за финал многоборья. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Другой отечественной гимнастке Арине Ковшовой сократили количество видов по состоянию здоровья. У спортсменки травма пальца.

София Ильтерякова выступит в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Мария Борисова выступит со всеми четырьмя видами, Арина Ковшова — с мячом.

В групповых упражнениях сборную России представит команда Санкт-Петербурга (Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская, Дарья Мельник).

Напомним, 18 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил к турнирам под эгидой World Gymnastics с флагом и гимном.