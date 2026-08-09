«Тебе больше не позволяют ошибаться». Чемпионка мира Бенедетта Пилато — о публичности

Победительница и многократный призёр чемпионатов мира по плаванию итальянка Бенедетта Пилато высказалась о давлении публичности.

«Как только ты становишься публичной фигурой, тебе больше не позволяют ошибаться. Многие говорят, что я должна быть примером для их детей. Нет — я должна быть просто человеком. Если я тебя вдохновляю — отлично, если нет — просто не следуй за мной», – приводит слова Пилато NSS Magazine.

В августе 2025 года Бенедетта и её подруга по сборной, Кьяра Тарантино, были пойманы на краже косметики и в магазине в аэропорту Сингапура. Это привело к 90-дневной дисквалификации девушек от итальянской федерации плавания (FIN).

На чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта Бенедетта будет выступать в плавании брассом и в комбинированных эстафетах.