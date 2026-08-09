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Президент European Aquatics заявил, что Россия может принять чемпионат Европы — 2028

Президент European Aquatics заявил, что Россия может принять чемпионат Европы — 2028
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Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антониу Силва рассказал, что Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта — 2028.

«У России есть право проводить чемпионат Европы 2028 года. Они не смогли провести турнир в 2024 году, теперь это поменялось на 2028 год.

Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейской федерацией, правительством Татарстана. Этим мы займемся в ближайшие дни. После мы пообщаемся с бюро European Aquatics и примем решение», – передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Казань должна была принять чемпионат Европы в 2024 году, но турнир был перенесён в Белград, Сербия, из-за рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить международные соревнования в России.

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