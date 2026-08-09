В Европейской федерации плавания оценили возвращение России на международную арену

Президент European Aquatics Антонио Силва заявил, что очень рад возвращению российских атлетов на международную арену.

«Что касается прыжков в воду, результаты спортсменов потрясающие, даже здесь, на прошлой неделе, во время синхронного плавания мы видели потрясающее выступление российских спортсменов, что означает, что шаг за шагом происходит их реинтеграция, Россия постепенно займёт то место в спортивной сфере, которое она занимала раньше.

На мой взгляд, дело не в том, чтобы сделать соревнования более или менее интересными. Дело в том, чтобы дать спортсменам возможность показать себя, не наказывая их. Спортсмены не являются причиной каких-либо конфликтов, поэтому мы не можем наказывать спортсменов.

Я более чем рад провести полноценные, честные и абсолютно прозрачные соревнования со всеми спортсменами, всеми пловцами из 52 национальных федераций под эгидой Европейской федерации плавания, чтобы они могли участвовать, соревноваться друг с другом и в итоге выявить лучшего», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На проходящем в Париже чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.