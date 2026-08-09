Президент Европейской федерации плавания гарантировал права россиянам

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва гарантировал права россиянам наравне со спортсменами из других стран.

«Российские спортсмены будут соревноваться на тех же условиях, что и любые другие. Это решение Европейского водного бюро, а значит, что никаких дополнительных условий, кроме необходимости находиться здесь в нейтральном статусе по уже объявленным причинам, не будет. У них будут те же условия для развития и демонстрации себя, что и у любых других.

Это значит, что российские спортсмены, находящиеся в статусе нейтральных атлетов, смогут претендовать и на звание спортсмена года в водных видах спорта в Европе. Других ограничений для участия российских спортсменов нет», – передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.