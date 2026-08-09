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Президент Европейской федерации плавания гарантировал права россиянам

Президент Европейской федерации плавания гарантировал права россиянам
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Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва гарантировал права россиянам наравне со спортсменами из других стран.

«Российские спортсмены будут соревноваться на тех же условиях, что и любые другие. Это решение Европейского водного бюро, а значит, что никаких дополнительных условий, кроме необходимости находиться здесь в нейтральном статусе по уже объявленным причинам, не будет. У них будут те же условия для развития и демонстрации себя, что и у любых других.

Это значит, что российские спортсмены, находящиеся в статусе нейтральных атлетов, смогут претендовать и на звание спортсмена года в водных видах спорта в Европе. Других ограничений для участия российских спортсменов нет», – передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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