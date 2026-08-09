Президент European Aquatics Силва оценил успехи России в синхронном плавании

Президент European Aquatics Антонио Силва высказался об уровне российского синхронного плавания.

«Здорово, что мы увидели в синхронном плавании Россию, я снова увидел, что российские команды всех трёх возрастных групп, юношеские, юниорские, а теперь уже взрослые показывают потрясающие результаты и соревнуются на одном уровне с греческой, итальянской, испанской и другими командами, такими как Великобритания, которые делают невероятную работу по развитию этого вида спорта. У России были и будут высококлассные спортсмены в синхронном плавании», – передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.