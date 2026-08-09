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В Европейской федерации плавания рассказали о коммуникации с Россией и Украиной

В Европейской федерации плавания рассказали о коммуникации с Россией и Украиной
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Президент European Aquatics Антонио Силва заявил, что на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта не произошло ни одного инцидента, касающегося российских или украинских атлетов.

«Никаких инцидентов не было, потому что мы разработали кодекс поведения с нашим ответственным за обеспечение честности соревнований. Провели множество встреч со всеми делегатами национальных команд, особенно из Украины, России и других стран, все мы согласились, что для обеспечения честности и защиты спорта необходимо создавать справедливые условия для всех и, в конечном итоге, избегать любых столкновений, которые могли бы нарушить нормальное проведение соревнований.

Рад подтвердить, что я присутствовал на всех соревнованиях и не видел никаких инцидентов, касающихся спортсменов в смешанной зоне, спортсменов на соревнованиях и спортсменов на церемонии награждения», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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