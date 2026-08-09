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Президент Европейской федерации плавания рассказал о личном опыте заплыва в Сене

Президент Европейской федерации плавания рассказал о личном опыте заплыва в Сене
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Президент Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антонио Силва рассказал, как сам плавал в Сене.

«Река Сена потрясающая, сам там плавал, мне посчастливилось. Я пловец, поэтому люблю плавать. Пошёл в воду, качество воды было потрясающим, как и сказали спортсмены.

Немец Флориан Велльброк после соревнований сказал, что это одно из лучших мест для плавания на открытой воде, где он когда-либо соревновался, он плавал во многих местах планеты. Благодаря этому, благодаря усилиям французского правительства и мэрии города Парижа, они получили награду за все достижения в области водных видов спорта и за проделанную работу.

Отдельно отмечу тот факт, что соревнования проходили рядом с таким культовым памятником, как Эйфелева башня, это просто потрясающе. Поэтому думаю, что мы очень гордимся этими соревнованиями, это одно из важнейших наследий Олимпийских игр — возможность переплыть Сену», – передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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