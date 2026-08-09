В Европейской федерации водных видов спорта оценили реформу оценок синхронного плавания

Президент European Aquatics Антонио Силва объяснил, как реформа оценок повлияла на синхронное плавание.

«Мы видим теперь, что страны, которые раньше занимали первые, вторые, третьи, четвертые и пятые места, занимают теперь разные строчки. Как я понимаю, в том числе из-за новой системы оценки выступлений синхронистов.

Конечно, нужно лучше информировать общественность, чтобы она понимала, что происходит. Но думаю, что изменения и реформы, которые провели Всемирная федерация водных видов спорта и Европейская федерация плавания, были довольно полезны для повышения зрелищности этого вида спорта», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.