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В Европейской федерации водных видов спорта оценили реформу оценок синхронного плавания

В Европейской федерации водных видов спорта оценили реформу оценок синхронного плавания
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Президент European Aquatics Антонио Силва объяснил, как реформа оценок повлияла на синхронное плавание.

«Мы видим теперь, что страны, которые раньше занимали первые, вторые, третьи, четвертые и пятые места, занимают теперь разные строчки. Как я понимаю, в том числе из-за новой системы оценки выступлений синхронистов.

Конечно, нужно лучше информировать общественность, чтобы она понимала, что происходит. Но думаю, что изменения и реформы, которые провели Всемирная федерация водных видов спорта и Европейская федерация плавания, были довольно полезны для повышения зрелищности этого вида спорта», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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