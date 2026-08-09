Россияне Соловьёва и Бобров стали серебряными призёрами ЧЕ по пятиборью

Россияне Яна Соловьёва и Андрей Бобров заняли второе место на чемпионате Европы — 2026 по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле. В общей сложности спортсмены набрали 1442 балла.

Фото: https://pentathlon-russia.ru/

Золото выиграли представители Венгрии Михай Колежар и Бланка Гузи. Бронза досталась британским спортсменам Россу Чарльтону и Эмме Уайтакер.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета:

1. Венгрия (Михай Колежар, Бланка Гузи) – 1444.

2. Россия (Андрей Бобров, Яна Соловьёва) – 1442.

3. Великобритания (Росс Чарльтон, Эмма Уайтакер) – 1432.

4. Литва – 1412.

5. Беларусь – 1402.

6. Германия – 1397.

Российские и белорусские спортсмены выступают на ЧЕ с национальной символикой, поскольку Международный союз современного пятиборья (UIPM) полностью снял с них ограничения и санкции в июле 2026 года.

Чемпионат Европы — 2026 по современному пятиборью в Стамбуле проводится с 3 по 9 августа.