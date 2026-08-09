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Шон Мёрфи установил новый рекорд по количеству набранных очков подряд без ответа соперника

Шон Мёрфи установил новый рекорд по количеству набранных очков подряд без ответа соперника
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Английский снукерист Шон Мёрфи установил новый рекорд по количеству набранных очков подряд без ответа соперника. На турнире China Open в матче первого круга с Мэттью Селтом Мёрфи набрал 607 безответных очков. В этой серии Мёрфи оформил четыре сотенных серии кряду — 103, 113 (с заходом на максимум), 132 и 139 очков.

Результат Мёрфи превзошёл предыдущий рекорд в 556 очков, установленный Ронни О'Салливаном в матче с Рикки Уолденом (6:0) на «Мастерсе» 2014 года.

Также Шон стал третьим в истории снукера игроком, которому дважды удавалось оформить четыре подряд сотни, до него это сумели сделать Нил Робертсон и Марк Аллен.

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