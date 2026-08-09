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Деми Воллеринг — победительница женского «Тур де Франс» — 2026

Деми Воллеринг — победительница женского «Тур де Франс» — 2026
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Нидерландская велогонщица Деми Воллеринг (FDJ United-SUEZ) выиграла заключительный этап женской велогонки «Тур де Франс» в Ницце, обеспечив себе победу в общем зачёте. Воллеринг во второй раз в карьере стала лучшей в общем зачёте главной гонки сезона.

Благодаря своему выступлению на заключительном этапе Воллеринг завершила «Тур де Франс» с общим временем 30:54.51 и итоговым преимуществом в 1.18 над представительницей Польши Катажиной Невядомой-Финни. Тройку лидеров замкнула Элиза Лонго Боргини.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Женщины. Итоговая генеральная классификация после девятого этапа:

1. Деми Воллеринг (FDJ United-SUEZ) — 30:54.51.
2. Катажина Невядома-Финни (CANYON//SRAM) +1.18.
3. Элиза Лонго Боргини (ОАЭ Team L'IMAD) +4.29.
4. Антония Нидермайер (CANYON//SRAM) +5.10.
5. Паула Блази (ОАЭ Team L'IMAD) +6.13.

Деми Воллеринг одержала свою вторую победу на «Тур де Франс» среди женщин. Ранее она становилась победительницей общего зачёта в 2023 году.

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