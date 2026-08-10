«Я очень разочарован». Леон Маршан — о своём отказе от дистанций 200 и 400 м комплексом

Четырёхкратный олимпийский чемпион 2024 года француз Леон Маршан рассказал, как он принял решение не выступать на дистанциях 200 м и 400 м комплексом на чемпионате Европы – 2026 из-за рецидива травмы бедра.

— Мы знаем, как сильно вы любите 400 м комплексом. Как вы пережили необходимость отказаться от этой дистанции?

— Да, это решение было очень трудным. Это та дистанция, которую я хотел успешнее всего проплыть в этом году. Всё, что я делаю в воде, на самом деле направлено на то, чтобы плыть как можно быстрее на 400 м комплексом. Три дня назад я решил не делать этого. Конечно, это трудно. Я очень разочарован. Мне очень жаль и тех людей, которые планировали прийти и посмотреть на меня на дистанции комплексом на этой неделе. Но, с другой стороны, я понимаю, что это было необходимо, потому что последние недели я только и думал — стоит ли мне выступать или нет. Это немного странное чувство. В этом решении меня сопровождали врачи, которые следили за мной, физиотерапевты, а также мои тренеры, — приводит слова Маршана L'Équipe.

На домашнем чемпионате Европы Леон Маршан выступит на дистанциях 200 м баттерфляем и 400 м вольным стилем, а также примет участие в эстафете 4×200 м вольным стилем.