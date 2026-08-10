Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 10 августа

Сегодня, 10 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, начнутся соревнования у пловцов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 10 августа (время московское)
Плавание, финалы
19:46. 400 м, комплексное плавание, мужчины – финал.
20:20. Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, женщины – финал.
20:33. Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, мужчины – финал.
Плавание, квалификация
Начало квалификационной сессии – 10:30.
400 м, комплексное плавание, мужчины, россияне Илья Бородин, Максим Ступин выступят в квалификации.
100 м, вольный стиль, женщины, россиянки Дарья Клепикова, Александра Кузнецова выступят в квалификации.
50 м, баттерфляй, мужчины, россияне Егор Корнев, Егор Юрченко, Олег Костин, Роман Шевляков выступят в квалификации.
100 м, брасс, мужчины, россияне Кирилл Пригода, Иван Кожакин, Александр Жигалов, Даниил Писецкий выступят в квалификации.
800 м, вольный стиль, женщины, россиянки Анна Аршавская, Арина Пантина выступят в квалификации.
Эстафета 4x200 м, вольный стиль, женщины, сборная России примет участие в квалификации.
Эстафета 4x200 м, вольный стиль, мужчины, сборная России примет участие в квалификации.