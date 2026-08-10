Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 10 августа

Сегодня, 10 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, начнутся соревнования у пловцов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 10 августа (время московское)

Плавание, финалы

19:46. 400 м, комплексное плавание, мужчины – финал.

20:20. Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, женщины – финал.

20:33. Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, мужчины – финал.

Плавание, квалификация

Начало квалификационной сессии – 10:30.

400 м, комплексное плавание, мужчины, россияне Илья Бородин, Максим Ступин выступят в квалификации.

100 м, вольный стиль, женщины, россиянки Дарья Клепикова, Александра Кузнецова выступят в квалификации.

50 м, баттерфляй, мужчины, россияне Егор Корнев, Егор Юрченко, Олег Костин, Роман Шевляков выступят в квалификации.

100 м, брасс, мужчины, россияне Кирилл Пригода, Иван Кожакин, Александр Жигалов, Даниил Писецкий выступят в квалификации.

800 м, вольный стиль, женщины, россиянки Анна Аршавская, Арина Пантина выступят в квалификации.

Эстафета 4x200 м, вольный стиль, женщины, сборная России примет участие в квалификации.

Эстафета 4x200 м, вольный стиль, мужчины, сборная России примет участие в квалификации.