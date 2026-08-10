Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров 2027 года пройдёт в Хорватии

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) официально объявила, что чемпионат Европы по плаванию среди юниоров 2027 года примет хорватский город Бьеловар.

Соревнования пройдут с 29 июня по 4 июля 2027 года и будут проводиться в новом бассейне, построенном в рамках масштабного комплекса Wellovar. Строительство обошлось в € 51 млн и стало крупнейшим инфраструктурным проектом в истории города.

В этом году юниорский чемпионат Европы по плаванию прошёл с 7 по 12 июля в Мюнхене (Германия) в бассейне, где проводились Олимпийские игры 1972 года. Российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе.