Пловец Ступин не попал в финал 400 м комплексом на ЧЕ-2026, Бородин вышел с 1-го места

На чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция, сегодня, 10 августа, стартовали соревнования пловцов. Уже состоялись квалификационные заплывы на 400 м комплексным плаванием у мужчин.

В квалификации принимали участие два российских пловца Илья Бородин и Максим Ступин. Они попали в один квалификационный заплыв (третий). Бородин выиграл его, преодолев дистанцию за 4.13,10. Ступин же финишировал пятым (4.17,16), это не позволило ему отобраться в финал (10-е место среди всех участников), но он попал в число запасных.

Отметим, что время Бородина — лучшее в квалификации 400 м комплексным плаванием у мужчин.

Финал ЧЕ-2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием у мужчин пройдёт сегодня, 10 августа. Старт назначен на 19:46 мск.