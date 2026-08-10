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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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Пловец Ступин не попал в финал 400 м комплексом на ЧЕ-2026, Бородин вышел с 1-го места

Пловец Ступин не попал в финал 400 м комплексом на ЧЕ-2026, Бородин вышел с 1-го места
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На чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция, сегодня, 10 августа, стартовали соревнования пловцов. Уже состоялись квалификационные заплывы на 400 м комплексным плаванием у мужчин.

В квалификации принимали участие два российских пловца Илья Бородин и Максим Ступин. Они попали в один квалификационный заплыв (третий). Бородин выиграл его, преодолев дистанцию за 4.13,10. Ступин же финишировал пятым (4.17,16), это не позволило ему отобраться в финал (10-е место среди всех участников), но он попал в число запасных.

Отметим, что время Бородина — лучшее в квалификации 400 м комплексным плаванием у мужчин.

Финал ЧЕ-2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием у мужчин пройдёт сегодня, 10 августа. Старт назначен на 19:46 мск.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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