Клепикова вышла в полуфинал 100 м вольным стилем на ЧЕ, Стенберген побила рекорд Шёстрём

Российские пловчихи Дарья Клепикова и Александра Кузнецова приняли участие в предварительных заплывах на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция.

Клепикова плыла в шестой группе. Она финишировала второй со временем 53,66. Это позволило ей квалифицироваться в полуфинал соревнований. Её заплыв выиграла нидерландка Маррит Стенберген (52,62). Стенберген установила новый рекорд чемпионатов Европы на этой дистанции, побив достижение Сары Шёстрём на 0,05 секунды.

Кузнецова также успешно преодолела квалификацию, став четвёртой в своём заплыве. Её время – 54,31.