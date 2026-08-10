15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:03 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Клепикова вышла в полуфинал 100 м вольным стилем на ЧЕ, Стенберген побила рекорд Шёстрём

Клепикова вышла в полуфинал 100 м вольным стилем на ЧЕ, Стенберген побила рекорд Шёстрём
Комментарии

Российские пловчихи Дарья Клепикова и Александра Кузнецова приняли участие в предварительных заплывах на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция.

Клепикова плыла в шестой группе. Она финишировала второй со временем 53,66. Это позволило ей квалифицироваться в полуфинал соревнований. Её заплыв выиграла нидерландка Маррит Стенберген (52,62). Стенберген установила новый рекорд чемпионатов Европы на этой дистанции, побив достижение Сары Шёстрём на 0,05 секунды.

Кузнецова также успешно преодолела квалификацию, став четвёртой в своём заплыве. Её время – 54,31.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android