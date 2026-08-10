Корнев и Юрченко отобрались в полуфиналы ЧЕ-2026 на дистанции 50 м баттерфляем

Российские пловцы Егор Корнев, Егор Юрченко, Олег Костин и Роман Шевляков приняли участие в предварительных заплывах на дистанции 50 м баттерфляем в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция.

Корнев выиграл свой заплыв (№6), преодолев дистанцию за 22,70. Юрченко также попал в группу №6 и финишировал четвёртым (23,16), это тоже позволило ему квалифицироваться в полуфинал соревнований.

Шевляков и Костин плыли в группе №8. Костин показал время 23,18 (четвёртый в своём заплыве), а Шевляков – 23,32 (шестой). Они не отобрались в полуфиналы, так как от одной страны в эту стадию могут попасть только два спортсмена.