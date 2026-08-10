«Не могу утром быстро плыть, не знаю, что делать». Костин — о непопадании в полуфинал ЧЕ

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 российский пловец Олег Костин прокомментировал непопадание в полуфинал на дистанции 50 м баттерфляем в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция.

«По секундам медленно. Не могу утром быстро плыть, к сожалению, не знаю, что с этим делать. Словно бы нужно что-то стартануть, а потом уже полегче становится. Зажатость чувствовалась. Первый старт тяжело зашёл. Скорость утренняя, нужно плыть быстрее. Поэтому сидим, смотрим», — сказал Костин в видео телеграм-канала «Водный Матч!».

Костин стал четвёртым в своём предварительном заплыве (23,18). Однако два других российских пловца Егор Корнев и Егор Юрченко проплыли быстрее Олега, согласно регламенту в полуфинал могут пройти не более двух представителей одной страны.