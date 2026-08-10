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Кирилл Пригода с шестым временем квалифицировался в полуфинал 100 м брассом на ЧЕ-2026

Кирилл Пригода с шестым временем квалифицировался в полуфинал 100 м брассом на ЧЕ-2026
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Российские пловцы Кирилл Пригода, Иван Кожакин, Александр Жигалов и Даниил Писецкий приняли участие в предварительных заплывах на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта.

Кожакин и Жигалов попали в заплыв №6. Иван финишировал третьим со временем 59,52. Это позволило ему квалифицироваться в полуфинал. Александр же стал шестым (1.00,36) и не попал в следующую стадию. Это же касается Писецкого, который проплыл в заплыве №7 девятым (1.00,68).

Ещё один российский пловец Кирилл Пригода стал четвёртым в своём заплыве (№8) и квалифицировался в полуфинал.

У Пригоды шестой итоговый результат в предварительных заплывах, у Кожакина – девятый.

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