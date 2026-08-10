Российские пловчихи вышли в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем, у Мишариной рекорд

Женская сборная России по плаванию с первого места квалифицировалась в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы – 2026 в Париже, Франция.

Россиянки (Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Милана Степанова) выиграли заплыв №1 со временем 7.54,17 (это лучший результат среди всех команд). Нельзя не отметить, что Ксения Мишарина, выступавшая на первом этапе, установила юниорский рекорд России на дистанции 200 м вольным стилем — 1.57,84.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. Эстафета 4x200 м вольны стилем. Состав финала:

Россия. Германия. Венгрия. Италия. Великобритания. Испания. Польша. Португалия.

Финал женской эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ-2026 пройдёт сегодня, 10 августа. Начало намечено на 20:20 мск.