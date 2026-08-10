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ВФЛА подала второй иск к World Athletics

ВФЛА подала второй иск к World Athletics
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) во второй раз обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с новым иском, который направлен на оспаривание санкций, наложенных на федерацию со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

«Санкции в отношении ВФЛА носят беспрецедентный характер – ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жёсткими ограничениями. Они не просто мешают полноценной работе федерации, но и тормозят развитие лёгкой атлетики в России, особенно в отношении молодёжи, не позволяя достойно представлять наш вид спорта на международной арене. Именно поэтому мы будем последовательно отстаивать свои права и добиваться отмены санкций через судебные инстанции и продолжим работу по этому направлению. Мы уже готовим следующие шаги по восстановлению справедливости», — приводит слова исполнительного директора ВФЛА Бориса Ярышевского пресс-служба ВФЛА.

Первый иск ВФЛА подала 9 июля 2026 года.

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