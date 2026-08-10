Российские пловцы с пятым временем вышли в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ
Мужская сборная России по плаванию квалифицировалась в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы – 2026 в Париже, Франция.
Российские пловцы (Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Андрей Черепков и Роман Акимов) по итогам двух заплывов заняли пятое место. Время команды – 7.07,72. Лучшими стали пловцы из Германии (7.04,83).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. Эстафета 4x200 м вольным стилем. Состав финала:
- Германия.
- Великобритания.
- Литва.
- Израиль.
- Россия.
- Италия.
- Франция.
- Греция.
Финал мужской эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ-2026 пройдёт сегодня, 10 августа. Начало намечено на 20:33 мск.
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