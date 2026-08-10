Российские пловцы с пятым временем вышли в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ

Мужская сборная России по плаванию квалифицировалась в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы – 2026 в Париже, Франция.

Российские пловцы (Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Андрей Черепков и Роман Акимов) по итогам двух заплывов заняли пятое место. Время команды – 7.07,72. Лучшими стали пловцы из Германии (7.04,83).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. Эстафета 4x200 м вольным стилем. Состав финала:

Германия. Великобритания. Литва. Израиль. Россия. Италия. Франция. Греция.

Финал мужской эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ-2026 пройдёт сегодня, 10 августа. Начало намечено на 20:33 мск.