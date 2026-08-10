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Российские пловцы с пятым временем вышли в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ

Российские пловцы с пятым временем вышли в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ
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Мужская сборная России по плаванию квалифицировалась в финал эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы – 2026 в Париже, Франция.

Российские пловцы (Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Андрей Черепков и Роман Акимов) по итогам двух заплывов заняли пятое место. Время команды – 7.07,72. Лучшими стали пловцы из Германии (7.04,83).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. Эстафета 4x200 м вольным стилем. Состав финала:

  1. Германия.
  2. Великобритания.
  3. Литва.
  4. Израиль.
  5. Россия.
  6. Италия.
  7. Франция.
  8. Греция.

Финал мужской эстафеты 4x200 м вольным стилем на ЧЕ-2026 пройдёт сегодня, 10 августа. Начало намечено на 20:33 мск.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
10 августа 2026, понедельник. 20:33 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Франция
3
Германия
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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