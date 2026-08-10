Россиянки Пантина и Аршавская не смогли пробиться в финал 800 м вольным стилем на ЧЕ-2026

Российские пловчихи Анна Аршавская и Арина Пантина не смогли напрямую отобраться в финал на дистанции 800 м вольным стилем в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

По итогам предварительных заплывов Пантина стала 10-й, её время – 8.40,86. Она является второй запасной. Аршавская в квалификации стала 15-й (8.43,87).

Лучшее время у женщин в квалификации 800 м вольным стилем показала бронзовый призёр Олимпиады-2020, чемпионка мира 2024 года на этой дистанции итальянка Симона Квадарелла. Её результат — 8.23,17.

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