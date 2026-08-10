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Мельникова и другие члены женской сборной России получили визы за 3 дня до старта ЧЕ-2026

Мельникова и другие члены женской сборной России получили визы за 3 дня до старта ЧЕ-2026
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Лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике получили хорватские визы за три дня до старта чемпионата Европы – 2026 в Загребе. Этот турнир является отборочным соревнованием к чемпионату мира 2026 года.

Речь про таких гимнасток, как Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Также виза была предоставлена гимнасту Алексею Усачёву.

«Большая работа была проделана в Москве, прежде всего МИД РФ, и нашим посольством, в итоге четверо российских спортсменов примут участие в чемпионате. Отдельной благодарности заслуживают те, кто вступился за российскую сборную по спортивной гимнастике, прежде всего руководство Хорватского гимнастического союза, которое активно подключилось к решению вопроса», — приводит заявление посольства России «РИА Новости Спорт».

Отметим, что в список не попала олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка Европы — 2021 Виктория Листунова.

Женские соревнования на ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике пройдут с 13 по 16 августа.

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