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В Татарстане 10 августа отменили все массовые спортивные мероприятия из-за атаки БПЛА

В Татарстане 10 августа отменили все массовые спортивные мероприятия из-за атаки БПЛА
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В Татарстане отменены все массовые спортивные мероприятия, запланированные на сегодня, 10 августа, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта республики.

«Информация уже доведена до всех подведомственных учреждений. Отмена касается только соревнований, запланированных на 10 августа», — сообщили в ведомстве изданию.

10 августа в результате атаки БПЛА ВСУ в Нижнекамске погибли 13 человек, в том числе ребёнок, за помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован. Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска. В республике объявлен траур.

Соболезнования родным и близким погибших выразили ведущие спортивные клубы Татарстана — ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», БК УНИКС и ХК «Нефтехимик».

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